Гогаринова Парасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Парасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Гогаринов Александр Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Гогаринов Козьма Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Гогаринов Козьма Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Федор Анисимович

Смерть
Неизвестно
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