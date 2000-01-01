Гогаринова Парасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Гогаринов Александр Федорович
Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Гогаринов Козьма Федорович
Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Гогаринов Козьма Федорович
Отец ребёнка: Гогаринов Федор Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно