Рябухина Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябухина Акулина Андреевна

Рябухина Акулина Андреевна

Место рождения

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Андрей

Мать: не указана

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рябухин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рябухин Филимон Яковлевич

Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рябухина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рябухина Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябухинн Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.