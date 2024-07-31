Рябухина Акулина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рябухин Филимон Яковлевич
Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рябухина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рябухина Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рябухин Яков Макарович