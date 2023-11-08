Ананьина (Данилова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Данилова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967

Отец: не указан

Мать: Данилова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Александр Борисович

Рождение ребёнка
11.07.1992

Дочь: Изотова (Ананьина) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
16.02.1995

Сын: Ананьин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Владимирович

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