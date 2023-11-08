Ананьина (Данилова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1992
Дочь: Изотова (Ананьина) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
16.02.1995
Сын: Ананьин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Владимирович