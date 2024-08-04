Петров Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иннокентий Савельевич

Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Савельевич

Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1957

Сын: Петров Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.06.1967

Дочь: Петрова Вера Савельевна

Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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