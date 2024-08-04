Петров Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иннокентий Савельевич
Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1957
Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна
Гашей, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.06.1967
Дочь: Петрова Вера Савельевна
Мать ребёнка: Петрова (Капустина) Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно