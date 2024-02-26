Иван Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Петр Петров (Ич)
Мать: Марфа Игнатьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1849