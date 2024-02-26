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Иван Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Петр Петров (Ич)

Мать: Марфа Игнатьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1849

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