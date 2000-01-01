Козма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Дмитрий Козмич
Мать ребёнка: Жена Козмы
Рождение ребёнка
1698
Сын: Федор Козмич
Мать ребёнка: Жена Козмы
Рождение ребёнка
1719
Сын: Василий Козмич
Мать ребёнка: Жена Козмы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Козмы
Смерть
Неизвестно