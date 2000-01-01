Козма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Дмитрий Козмич

Мать ребёнка: Жена Козмы

Рождение ребёнка
1698

Сын: Федор Козмич

Мать ребёнка: Жена Козмы

Рождение ребёнка
1719

Сын: Василий Козмич

Мать ребёнка: Жена Козмы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Козмы

Смерть
Неизвестно
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