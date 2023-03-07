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Букин Варфоломей Абрамов

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Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

12.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Букин Абрам (Авраам) Васильев

Мать: Букина Евдокия Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Букин Пётр Варфаломеевич

Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.1885

Сын: Букин Иван Варфаломеев

Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Агриппина Варфаломеевна

Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Прасковья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.02.1920
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от тифа
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