Букин Варфоломей Абрамов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти12.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1874
Сын: Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
21.03.1885
Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Агриппина Варфаломеевна
Мать ребёнка: Букина Прасковья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1920
Причина смерти: от тифа