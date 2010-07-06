Баранова (Шевчук) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1947
Дата смерти06.07.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947
Отец: Шевчук Василий Константинович
Мать: Шевчук Полина
Рождение ребёнка
06.01.1970
Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1974
Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.?
Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.2010