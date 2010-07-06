Баранова (Шевчук) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Шевчук) Валентина Васильевна

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Место рождения

Перемога, Вінницька область

Дата рождения

17.03.1947

Дата смерти

06.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947

Отец: Шевчук Василий Константинович

Мать: Шевчук Полина

Перемога, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.01.1970

Сын: Баранов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1974

Сын: Баранов Петр Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Баранов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Баранов Петр Николаевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Петр Николаевич

Смерть
06.07.2010
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
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