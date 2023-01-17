Бушев (Лопунов) Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1900 ст.
Дата смерти23.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900 ст.
Вступление в партию
?.08.1928
Рождение ребёнка
12.10.1930
Дочь: Савина Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Бушева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушева Надежда Ивановна
Смерть
23.06.1943
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область