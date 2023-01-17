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Бушев (Лопунов) Михаил Андреевич

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Место рождения

Старая, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

04.11.1900 ст.

Дата смерти

23.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900 ст.

Отец: Лопунов Андрей Кузьмич

Мать: Лопунова Акулина Никифоровна

Старая, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Вступление в партию
?.08.1928
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1930

Дочь: Савина Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Бушева Надежда Ивановна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева Надежда Ивановна

Смерть
23.06.1943
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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