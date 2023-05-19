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Трифон Родионов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Родион Иванов

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Яков Трифонов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Марк Трифонов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Иван Трифонов

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьева

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино