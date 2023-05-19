Трифон Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Родион Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Яков Трифонов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Марк Трифонов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Иван Трифонов
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьева
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино