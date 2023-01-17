Кособокова Марфа Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокова Марфа Фроловна

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Место рождения

Семёновское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пережиткина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кособоков Константин Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Семёновское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кособоков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Семёновское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособоков Георгий

Смерть
Неизвестно
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