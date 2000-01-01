Садыков Руслан Альтафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1958
Отец: Садыков Альтаф Минниахметович
Мать: Ковалькова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Дарья Руслановна
Мать ребёнка: Садыкова Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Садыкова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Сергей Русланович
Мать ребёнка: Садыкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Евгений Русланович
Мать ребёнка: Садыкова Елена