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Садыков Руслан Альтафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1958

Отец: Садыков Альтаф Минниахметович

Мать: Ковалькова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садыкова Дарья Руслановна

Мать ребёнка: Садыкова Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Роман Русланович

Мать ребёнка: Садыкова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Сергей Русланович

Мать ребёнка: Садыкова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садыков Евгений Русланович

Мать ребёнка: Садыкова Елена

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