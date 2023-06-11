Чашкина Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкина Агриппина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Чашкина Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.11.1884

Дочь: Чашкина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чашкина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чашкин Егор Назарович

Смерть
Неизвестно