Чашкина Агриппина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Чашкина Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович
Рождение ребёнка
20.11.1884
Дочь: Чашкина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чашкина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно