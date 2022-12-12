Безбородова Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова Наталья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Якунина Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.1928

Дочь: Селезнева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Безбородов Василий Федорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Безбородов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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