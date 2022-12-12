Безбородова Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Якунина Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.1928
Дочь: Селезнева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Безбородов Василий Федорович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Безбородов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно