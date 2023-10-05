Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Осиповна

Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1852 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ласковцево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Ласковцево, Шуйский район, Северный край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.