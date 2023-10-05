Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Смерть
После 1858