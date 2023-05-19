(Калинина) Ксения Леонова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Калинин Петр Сергеев
Отец ребёнка: Калинин Сергей Федоров
Рождение ребёнка
01.06.1877
Отец ребёнка: Калинин Сергей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1903
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево