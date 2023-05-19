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(Калинина) Ксения Леонова

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Калинин Петр Сергеев

Отец ребёнка: Калинин Сергей Федоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Калинин Сергей Сергеев

Отец ребёнка: Калинин Сергей Федоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Сергей Федоров

Смерть
1903
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево