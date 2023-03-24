Радин Николай (Абдрахман) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радин Николай (Абдрахман) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Хайсан Абраев

Мать: Мамха Тиеова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Радин Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Радина Зиновья Никифорова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радин Павел Николаев

Мать ребёнка: Радина Зиновья Никифорова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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