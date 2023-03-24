Радин Николай (Абдрахман) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Хайсан Абраев
Мать: Мамха Тиеова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Радина Зиновья Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радин Павел Николаев
Мать ребёнка: Радина Зиновья Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно