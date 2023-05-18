Мельникова (Бут) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Бут) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1946

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КН
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2019