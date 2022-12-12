Пономарева Анастасия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пономарев Федор Андреевич
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Афимья Андреевна
Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно