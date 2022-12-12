Пономарева Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анастасия Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пономарев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афимья Андреевна

Отец ребёнка: Пономарев Андрей Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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