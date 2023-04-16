Шагина (Антипова) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1908
Дата смерти13.03.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1908
Отец: Антипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1932
Дочь: Романова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагин Владимир Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.03.1981
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область