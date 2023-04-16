Шагина (Антипова) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагина (Антипова) Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1908

Дата смерти

13.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1908

Отец: Антипов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1932

Дочь: Романова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шагин Владимир Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.03.1981
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область