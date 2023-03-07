Стародумова Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Матрона Тимофеева

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Место рождения

дер. Малый Полом, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Малый Полом, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Стародумов Феофан Тимофеев

Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Стародумов Филимон Тимофеев

Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Стародумов Евстигней Тимофеев

Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Тимофей Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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