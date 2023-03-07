Стародумова Матрона Тимофеева
Место рождениядер. Малый Полом, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Малый Полом, Конникова сотня, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Стародумов Феофан Тимофеев
Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Стародумов Филимон Тимофеев
Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Стародумов Евстигней Тимофеев
Отец ребёнка: Стародумов Тимофей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795