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Хвостикова Мария

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Место рождения

Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хвостиков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Хвостиков Николай сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Семён Николаевич

Отец ребёнка: Хвостиков Николай сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Николай сын

Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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