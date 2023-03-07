Хвостикова Мария
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хвостиков Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Хвостиков Николай сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Семён Николаевич
Отец ребёнка: Хвостиков Николай сын
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно