Быков Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Илья Иванович

Мать: Быкова Мария Петровна