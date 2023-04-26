(Васильева (холинова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева (холинова) Екатерина Федоровна

Место рождения

с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Холинов Федор Стефанов

Мать: Татьяна Владимирова

с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1900

Сын: Васильев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович

Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
1938
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ