(Васильева (холинова) Екатерина Федоровна
Место рожденияс. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Дата рождения1864
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Холинов Федор Стефанов
Мать: Татьяна Владимирова
с. Старая Рачейка Сызранский уезд Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1900
Сын: Васильев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Васильев Михаил Федорович
Пригород Кашпир Сызранский уезд
Смерть
1938
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ