Лазарь Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Девятов Сидор Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Трифоновна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1695
Сын: Петр Лазаревич
Мать ребёнка: Наталья Трифоновна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кузьма Лазаревич
Мать ребёнка: Наталья Трифоновна
Рождение ребёнка
1701
Сын: Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Наталья Трифоновна
Смерть
Неизвестно