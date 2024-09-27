Лазарь Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Девятов Сидор Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Трифоновна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1695

Сын: Петр Лазаревич

Мать ребёнка: Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кузьма Лазаревич

Мать ребёнка: Наталья Трифоновна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Наталья Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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