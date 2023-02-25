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Кондратьева Елена Владимировна
Кондратьева Елена Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1983
Пол
Женский
Отец
Кондратьев Владимир Николаевич
1946 г.р.
Мать
Кондратьева Кровякова Татьяна Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1983
Отец:
Кондратьев Владимир Николаевич
Мать:
Кондратьева Кровякова Татьяна Владимировна
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