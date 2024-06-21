Гавриил Георгиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Юрий Георгий Егор Яков Ильин
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Гаврилова
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Антип Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Анна Степанова
Смерть
До 1795