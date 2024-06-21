Гавриил Георгиев Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриил Георгиев

Место рождения

Чижово, Фрязино, Московская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

1686 г.р.

Дети

1762 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Юрий Георгий Егор Яков Ильин

Мать: Ирина Петрова

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Гаврилова

Мать ребёнка: Анна Степанова

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Антип Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Степанова

Чижово, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Анна Степанова

Чижово, Фрязино, Московская область
Смерть
До 1795

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