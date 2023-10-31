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Кокорина Аксинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кокорина Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1823

Муж: Кокорин Матвей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кокорина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Архиповская Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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