Кокорина Аксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кокорина Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кокорина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Архиповская Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Андреев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно