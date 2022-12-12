Судаченкова (Новикова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судаченкова (Новикова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Новиков Димитрий Викторов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Судаченков Петр

Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Судаченков Василий

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
27.05.1919

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Беломутово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судаченкова Матрена

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судаченкова Пелагея ?

Отец ребёнка: Судаченков Петр

Смерть
Неизвестно
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