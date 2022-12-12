Судаченкова (Новикова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Новиков Димитрий Викторов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1911
Муж: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Судаченков Василий
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
27.05.1919
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судаченкова Матрена
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судаченкова Пелагея ?
Отец ребёнка: Судаченков Петр
Смерть
Неизвестно