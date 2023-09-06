Волобуева (Ходак (Друшляк)) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходак Данил
Мать: Ходак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Александр
Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Виктор
Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.05.1948
Сын: Волобуев Анатолий
Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич