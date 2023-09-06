Волобуева (Ходак (Друшляк)) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Ходак (Друшляк)) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходак Данил

Мать: Ходак ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Александр

Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Виктор

Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.05.1948

Сын: Волобуев Анатолий

Отец ребёнка: Волобуев Николай Прокофьевич

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