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Плотникова Александра Алексеевна
Плотникова Александра Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2002
Пол
Женский
Отец
Плотников Алексей Александрович
1975 г.р.
Мать
Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2002
Отец:
Плотников Алексей Александрович
Мать:
Плотникова Светлана Сергеевна
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