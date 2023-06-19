Хайруллин Абдулла Тамербекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Абдулла Тамербекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тамербек Хайруллин

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно