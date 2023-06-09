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Золотарев Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотарев Яков Иванович

Мать: Золотарева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Золотарева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Золотарева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Золотарева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Нина

Смерть
Неизвестно