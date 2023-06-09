Золотарев Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Золотарева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Золотарева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Золотарева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотарева Нина
Смерть
Неизвестно