Суркова Анисия Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуркова Анисия Антипова

Суркова Анисия Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

12.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Антипа Анфимов

Мать: Ксения Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Иаков Сильвестров

Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Сурков Тихон Сильвестров

Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Сурков Василий Сильвестрович

Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.03.1903 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/7f7f5492-df65-4dc9-b6ea-0516313f434f/264?center=1884+3799

Мы используем куки для улучшения работы сайта.