Суркова Анисия Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти12.03.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Антипа Анфимов
Мать: Ксения Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Сурков Василий Сильвестрович
Отец ребёнка: Сурков Сильвестр Флоров
Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.03.1903 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/7f7f5492-df65-4dc9-b6ea-0516313f434f/264?center=1884+3799