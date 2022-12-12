Моргачева (Пышкина) Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Пышкина) Домна Степановна

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Место рождения

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1906

Муж: Моргачев Федот Никанорович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Моргачев Иван Федотович

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Моргачев Егор Федотович

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Елизавета Федотовна

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Моргачев Михаил Федотович

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Моргачев Александр Федотович

Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович

Смерть
Неизвестно
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