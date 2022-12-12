Моргачева (Пышкина) Домна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Елизавета Федотовна
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Моргачев Михаил Федотович
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Моргачев Александр Федотович
Отец ребёнка: Моргачев Федот Никанорович
Смерть
Неизвестно