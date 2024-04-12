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Кандауров Павел Иванович

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

15.05.1912

Дата смерти

18.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912

Отец: Кандауров Иван

Мать: ?

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Кандаурова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.1939

Сын: Кандауров Виктор Павлович

Мать ребёнка: Козлова Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Нина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
18.09.1945
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