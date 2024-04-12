Кандауров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1912
Дата смерти18.09.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912
Отец: Кандауров Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Кандаурова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.07.1939
Сын: Кандауров Виктор Павлович
Мать ребёнка: Козлова Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Нина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
18.09.1945