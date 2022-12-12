Круглова (Ильина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1931
Сын: Круглов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно