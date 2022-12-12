Круглова (Ильина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Ильина) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Круглов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Круглов Василий Казьмич

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Василий Казьмич

Смерть
Неизвестно
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