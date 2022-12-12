Булгарин Фаддей Венедиктович
Место рожденияим. Перышево, Республика Беларусь
Дата рождения05.07.1789
Дата смерти13.09.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Перышево, Республика Беларусь
Место жительства
С 1798 по 1806
Место жительства
С 1816 по 1819
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1819 по 1859
Смерть
13.09.1859
г. Тарту, Эстония