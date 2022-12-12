Булгарин Фаддей Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгарин Фаддей Венедиктович

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Место рождения

им. Перышево, Республика Беларусь

Дата рождения

05.07.1789

Дата смерти

13.09.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Перышево, Республика Беларусь
Место жительства
С 1798 по 1806
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816 по 1819
г. Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1819 по 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.09.1859
г. Тарту, Эстония
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