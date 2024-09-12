Агапия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Николаева

Место рождения

Новое Чурино

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Николай Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приемыш Илья Косьмин

Рождение ребёнка
30.10.1871

Дочь: Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Приемыш Илья Косьмин

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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