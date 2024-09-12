Агапия Николаева
Место рожденияНовое Чурино
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Николай Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приемыш Илья Косьмин
Рождение ребёнка
30.10.1871
Дочь: Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Приемыш Илья Косьмин
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно