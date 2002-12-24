Кузнецова Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1931
Дата смерти24.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Кузнецов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Городец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Смерть
24.12.2002