Мичри Юфуда (Федор) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мичри Юфуда (Федор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичри Рахиль Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габай (Мичри) Анна Юфудовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | с. 1 | В Евпатории в начале 19 века была самая большая караимская община в Кр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мичри Абрам Юфудович

Мать ребёнка: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
Около 1839
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского | Серия «Исторические науки» | Том 26 (65). №2. 2013. С. 112-124. К вопросу о формировании книжной коллекции «Карай-Битикли... Показать все

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