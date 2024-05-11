Мичри Юфуда (Федор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичри Рахиль Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габай (Мичри) Анна Юфудовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синани (Мичри) Эсфирь Юфудовна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | с. 1 | В Евпатории в начале 19 века была самая большая караимская община в Кр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мичри Абрам Юфудович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1839
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского | Серия «Исторические науки» | Том 26 (65). №2. 2013. С. 112-124. К вопросу о формировании книжной коллекции «Карай-Битикли... Показать все