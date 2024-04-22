Устин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1739
Отец: Иван Павлович
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Устинович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-B99V-V?i=643&wc=M699-B3D%3A224254401%2C234970501%2C235216001&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&... Показать все
Смерть
1798
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530