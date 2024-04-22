Устин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстин Иванович

Устин Иванович

Место рождения

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Иван Павлович

Мать: не указана

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Устинович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Березай, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-B99V-V?i=643&wc=M699-B3D%3A224254401%2C234970501%2C235216001&cc=1929530 РС7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GR1W?i=457&... Показать все
Смерть
1798
РС6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-2HTZ?i=870&wc=M699-YZS%3A224254401%2C235329501%2C235332301&cc=1929530
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close