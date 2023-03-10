Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна
Место рожденияд. Кобелевых, Орловский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кобелевых, Орловский уезд
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1722
Дочь: ???
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1729
Сын: Краев Анисим
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Степан
Отец ребёнка: Краев Степан
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Краев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краев Степан
Смерть
Неизвестно