Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Вавиловых?) Анна Терентьевна

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Место рождения

д. Кобелевых, Орловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кобелевых, Орловский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Краев Степан

Рождение ребёнка
1722

Дочь: ???

Отец ребёнка: Краев Степан

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Краев Степан

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Сын: Краев Анисим

Отец ребёнка: Краев Степан

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Степан

Отец ребёнка: Краев Степан

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Краев Степан

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Степан

Смерть
Неизвестно
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