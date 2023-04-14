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Климов Павел Горгониев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: Климов Горгоний Яковлев

Мать: не указана

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
19.11.1858 ст.

Дочь: Климова Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Климова Марианна Феодорова

Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#101
Смерть
Неизвестно