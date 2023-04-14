Климов Павел Горгониев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: Климов Горгоний Яковлев
Мать: не указана
Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
19.11.1858 ст.
Дочь: Климова Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Климова Марианна Феодорова
Ширпыжева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#101
Смерть
Неизвестно