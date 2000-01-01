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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1888
Дочь: Nikodem Maria
Отец ребёнка: Górska ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Lange Anna
Отец ребёнка: Górska ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Górski Roch
Отец ребёнка: Górska ?