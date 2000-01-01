Новичкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паничев Капитон

Мать: Анна

Рождение ребёнка
11.?.1932

Дочь: Негодяева Софья(Пятилетка)

Отец ребёнка: Новичков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Новичков Евгений

Смерть
Неизвестно
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