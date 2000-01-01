Новичкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паничев Капитон
Мать: Анна
Рождение ребёнка
11.?.1932
Дочь: Негодяева Софья(Пятилетка)
Отец ребёнка: Новичков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новичков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Новичков Евгений
Смерть
Неизвестно