Меньшикова (Перевозчикова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Перевозчикова) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Василий Иванович

Мать: Перевозчикова Ангелина Тимофеевна