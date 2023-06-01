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Меньшикова (Перевозчикова) Вера Васильевна
Меньшикова (Перевозчикова) Вера Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куликов Василий Иванович
Мать
Перевозчикова Ангелина Тимофеевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Куликов Василий Иванович
Мать:
Перевозчикова Ангелина Тимофеевна
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