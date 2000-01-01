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Забродин Георгий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

15.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Забродина Алимпияда (Олимпиада?)

Смерть
15.03.1945
Причина смерти: Погиб | Убит 15.03.1945 года. Похоронен в селении Форзих, Верхняя Силезия, Германия (сейчас Оппельнское воеводство, Польша).
Военная служба
С по 15.03.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании гвардии красноармейца стрелком 26 гвардейской мотострелковой бригады.
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