Забродин Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти15.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Смерть
15.03.1945
Причина смерти: Погиб | Убит 15.03.1945 года. Похоронен в селении Форзих, Верхняя Силезия, Германия (сейчас Оппельнское воеводство, Польша).
Военная служба
С по 15.03.1945
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании гвардии красноармейца стрелком 26 гвардейской мотострелковой бригады.