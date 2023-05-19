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Настасья Леонова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Родионов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ефим Никитин

Отец ребёнка: Никита Родионов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Никита Родионов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Родионов

Смерть
Неизвестно