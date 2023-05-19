Настасья Леонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Никита Родионов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Ефим Никитин
Отец ребёнка: Никита Родионов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Никита Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Родионов
Смерть
Неизвестно