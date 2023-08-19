Ишмухаметов Баймухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Баймухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Динмухаметов Ишмухамет

Мать: ?

Смерть
Неизвестно